Тюмень, 14 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В Тюмени 14 октября источником смога являются природные пожары в Тюменском районе, Курганской и Свердловской областях. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Сахаров Александр Тюмень

Отмечается, что вблизи посёлка Боровский торфяной пожар локализован. На его тушение направлены силы и средства Тюменской авиабазы.

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона отметили, что торфяники могут гореть длительное время.

За истекшие сутки в Тюменской области зарегистрировано пять природных пожаров.