Оренбург, 14 октября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Профсоюз здравоохранения Оренбургской области прекратил выплаты единовременной помощи медработникам, которые переболели коронавирусной инфекцией. Адресную матпомощь медикам — членам профсоюза выплачивали один год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общий объем выплат составил 15,5 млн рублей. Помощь оказана 1387 медработникам. Денежные средства выделялись из бюджета профорганизации. Размер компенсаций устанавливался в соответствии со степенью тяжести заболевания и профсоюзным стажем.

Компенсацию назначали и тем, кто заразился на работе, и тем, у кого было бытовое заражение. 210 тысяч рублей выплачено семьям семи членов профсоюза в связи со смертью, отметили в профсоюзной организации.

Добавим, после того, как были инициированы федеральные выплаты медикам, перенесшим коронавирусную инфекцию, оренбургский профсоюз заявил, что со своей стороны также будет оказывать адресную помощь. В результате появилось отраслевое положение об оказании единовременной материальной помощи членам профсоюза, которое действовало один год.