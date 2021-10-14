Москва, 14 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В регионах Черноземья с пятницы, 15 октября, ожидается похолодание на 5 — 6 °C. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Похолодание

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«Если ещё в четверг, скажем, в Воронежской области прогнозируется температура +15…+16 °С, даже до +18 °С, то она понизится на 5 — 6 °C в пятницу. Это касается и Курской, и Белгородской областей», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик добавил, что температура снизится на 3 °C в Приволжском федеральном округе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 14 октября, в столице России ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C.