Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 14 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском (Pevolca) распорядился эвакуировать еще больше жилых районов после продвижения потока лавы на северо-запад острова Пальма и её приближения к периметру уже эвакуированной зоны. Об этом пишет La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

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В частности, эвакуирована территория к югу от Камино де Ла Круз Чика на пересечении с Камино Лос Кампитос, и далее по Камино Морро Кабрито до дороги LP 2.

С 21:00 до 0:00 люди, которых касается распоряжение об эвакуации, должны покинуть свои дома, взяв с собой вещи и домашних животных, и отправиться на место сбора.