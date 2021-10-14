Уфа, 14 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Еще три моста намерены построить в Уфе. Об этом 14 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Udmurt.ru Мост

По его словам, территория столицы Башкирии окружена тремя реками, поэтому в городе необходимо постоянно развивать транспортную инфраструктуру, строить мосты.

«И мы строим, строим много. Впервые в истории республики параллельно ведем два крупных проекта. Достраиваем мост-вставку через реку Белую в Уфе. Скоро откроем и пустим там движение. Тут же начнём ремонт арочного моста», — напомнил Хабиров, отметив, что идут работы по достройке Восточного выезда.

Он также сообщил, что власти региона добились кредитования проекта Южных ворот Уфы.

«При этом нам нужно построить еще 3 моста в Уфе — в Кузнецовском затоне, в створе улицы Интернациональной и в направлении Демы. В общем, есть чем заниматься», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе сообщили о ходе строительства Восточного выезда из города.