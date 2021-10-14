Кабул, 14 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Портрет первого короля Афганистана Амануллы-хана (1892−1960) в Кабуле был закрашен боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 13 октября передал телеканал Afghanistan International.

Хабибулла-хан с сыновьями Инаятуллой и Амануллой. 1915-1916

Монарх известен тем, что начал масштабные реформы в стране. Портрет, на котором помимо короля изображена и его супруга Сорайи Тарзи, весит на стене здания Национального радио и телевидения Афганистана (RTA).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) переименовали популярный в Кабуле «Базар Буша», назвав его «Базар моджахедов».