Иркутск, 14 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 14 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5099 человек, причём 14 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 114 873 человек (+403 за сутки). Госпитализирован 3620 (+15 за сутки).

Выздоровели 103 737 пациентов (+297 за сутки). Ещё 458 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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