Салехард, 14 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В поликлинике Салехардской окружной клинической больницы после введения обязательной вакцинации от коронавируса наблюдается столпотворение желающих получить медицинские отводы от прививки или подтверждение об уже перенесённой болезни. Об этом сообщает газета «Красный Север».

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В поликлинике 11 октября каждому терапевту пришлось принять 60−80 человек за смену.

«Это огромная нагрузка для врача. Мы работали вплоть до семи часов вечера, в коридоре творилось что-то невероятное, даже доходило до драки. В понедельник наплыв пациентов был из-за медсправок для предъявления работодателю об освобождении от вакцинации в течение шести месяцев. При этом никаких справок не нужно. Все разъяснения есть в самом постановлении управления Роспотребнадзора ЯНАО. В данном случае работодатель не прав!» — сообщили изданию в поликлинике.

Поясняется, что в случае, когда человек переболел COVID-19, то он предоставляет работодателю больничный лист. Кроме того, соответствующая запись должна быть в личном кабинете на портале Госуслуг переболевшего.

Помимо этого, в Салехарде наблюдается рост заболеваемости сезонными простудными заболеваниями. Принимают всех: и с талонами, и без талонов. При этом, как пояснили в поликлинике. два терапевта находятся на больничном, ещё два — в отпуске. И просят пациентов с пониманием отнестись к ситуации, без драк в очередях.