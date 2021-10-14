Пекин, 14 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. По итогам сентября 2021 года в мире было продано около 6 млн 229 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин, что на 20,3% меньше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании LMC Automotive.

На продажу

Всего с января по сентябрь текущего года продажи автомобилей в мире составили 60 млн 573 тыс. единиц — на 12,1% больше аналогичного периода прошлого года.

В марте текущего года больше всего было продано новых автомобилей в Китае. За месяц китайские автолюбители приобрели 2 млн 077 тыс. машин. Это на 16,5% ниже, чем год назад.

На втором месте мирового рейтинга США. Там за отчётный период было реализовано 1 млн 002 тыс. машин. Здесь падение продаж составило 25,1%. Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы, где в сентябре было куплено 1 млн 046 тыс. машин (-24,2%).

В странах Восточной Европы за прошлый месяц было реализовано 306,7 тыс. автомобилей (-20,9%). В Южной Америке — 171,6 тыс. машин (— 26,1%), в Японии — 314,1 тыс. автомобилей (-32,2%).

Напомним, в сентябре 2021 года в России было продано на 22,6% меньше новых автомобилей (легковых машин и авто сегмента LCV). Всего было реализовано 119 485 машин.

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