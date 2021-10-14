Брюссель, 14 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Архитектура контроля над обычными вооружениями в Европе ослаблена из-за действий России, утверждается в проекте резолюции комитета Европарламента по иностранным делам. Документ представлен в предварительном отчёте комитета о реализации Общей политики безопасности и обороны, сообщает 14 октября RT.

(сс) European Parliament Европарламент

Авторы резолюции от имени Европейского парламента призвали оказать поддержку в области укрепления и сохранения архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе «в контексте её постепенного ослабления на фоне выхода России из Договора по открытому небу».

При этом в документе не говорится, почему такое решение приняла Москва. Его авторы также приветствуют продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и выражают сожаление из-за прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как сообщало ИА REGNUM, Россия покинула международный Договор по открытому небу в июне 2021 года. Такое решение стало следствием выхода из договора Соединённых Штатов Америки в 2020 году.

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