Усть-Канский район, Алтай, 14 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались 59-летняя жительница Майминского района и жительница Усть-Канского района 79 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в штабе.

Таким образом, всего в республике с начала пандемии подтверждено 419 случаев смерти. 372 человека скончались непосредственно от COVID-19, 47 умерли от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.