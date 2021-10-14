Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,4 зарегистрировали сейсмологи на полуострове Камчатка. Об этом 14 октября сообщается на сайте местного филиала Единой геофизической службы РАН.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 90 км от посёлка Усть-Камчатск. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Тувы возле границы с Монголией.