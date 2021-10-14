Екатеринбург, 14 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Школу № 215 в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурга перевели на дистанционку. Об этом пишут СМИ.

Mos.ru Дистанционное обучение

В самом образовательном учреждении подтвердили журналистам эту информацию. Причиной стал сильный смог, вызванный тлеющим торфяником. 14 октября учащиеся будут заниматься удалённо.

Отметим, ранее в СМИ проходила информация о якобы готовящейся эвакуации жителей территории, но в МЧС это опровергли. Как сообщало ИА REGNUM, с 11 октября поблизости проливают тлеющий торфяник.