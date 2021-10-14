Улуг-Хемский район, Тыва, 14 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор 64-летнему жителю села Хайыракан Улуг-Хемского района, которого обвиняли в избиении до смерти человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло вечером 8 июня.

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По данным следствия, обвиняемый заступился за свою дочь, которую избивал её сожитель. В результате пенсионер избил мужчину, нанеся в том числе открытую черепно-мозговую травму. Спустя два часа потерпевший скончался в медицинском учреждении.

По итогам слушаний подсудимый признан виновным. При назначении наказания суд учёл наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

«Приговором суда Кыргысу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.