Бангкок, , 08:05 — REGNUM Полномасштабные военные учения Cobra Gold с участием Таиланда, США и ряда других стран должны быть возобновлены в феврале 2022 года, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Акилино 14 октября в интервью газете Bangkok Post.

Солдат армии США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, государствам-участникам маневров необходимо объединить усилия, чтобы они состоялись. Акилино отметил, что учения должны проводится с учетом ситуации с коронавирусом.

Адмирал также выразил надежду на то, что в будущем число стран-участниц Cobra Gold увеличится. Он добавил, что указанным вопросом должно заниматься командование вооруженных сил Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Индонезии прошли совместные с США военные учения.

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