Медногорск, Оренбургская область, 14 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области подрядчик сорвал сроки капитального ремонта двух многоквартирных домов, сообщает областная прокуратура.

anaterate Ремонт крыши

По данным ведомства, подрядная организация и региональный Фонд модернизации ЖКХ в сентябре 2020 года заключили договор о выполнении работ по капремонту общего имущества в двух жилых многоквартирных домах по переулку Советский. Сроки ремонта неоднократно продлевались. В результате ремонт кровли одного объекта не выполнен в установленный срок, а к капремонту крыши второго дома подрядчик еще не приступил. Из-за ненадлежащей организации работ одну из квартир на верхнем этаже затопило.

В отношении подрядной организации возбуждено четыре административных дела. Нарушителю грозят штрафы и дисквалификация. Прокуратура держит на контроле ситуацию в Медногорске.