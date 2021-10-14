Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Спецпредставитель президента США Джеффри Эберхардт считает, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разместив свои ракеты в Европе. Об этом 14 октября сообщает РИА Новости.

Пуск ракеты Jilkin.ru

Отвечая на вопрос корреспондента об отношении администрации президента США Джо Байдена к инициативе президента России Владимира Путина ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе, Эберхардт заявил, что в Вашингтоне исходят из того, что «Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты».

«Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», — сказал советник Байдена.

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Напомним, США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД в начале 2019 года, обвинив Россию в его длительном нарушении. 2 августа того же года министерство иностранных дел России сообщило о прекращении действия соглашения.

Позже Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах РСМД, однако эта инициатива не нашла отклика у западных партнёров. В НАТО во время саммита в июне 2021 года заявили, что не считают приемлемым российское предложение после прекращения действия соответствующего договора.

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