Благовещенск, 14 октября 2021, 08:03 — REGNUM Инвестор, выражавший желание финансово участвовать в строительстве колеса обозрения в парке отдыха Белогорска, изменил своё намерение. Своё решение он аргументировал неблагополучной политической ситуацией в городе, рассказал на своей странице в Instagram мэр Белогорска Станислав Мелюков.
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Он просит откликнуться инвесторов, которые готовы вложиться в этот проект. Реализовываться он в любом случае будет, потому что средства на реконструкцию парка отдыха в Белогорске заложены в бюджете Амурской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Станислав Мелюков сообщал о том, что депутаты КПРФ, занявшие большинство мест в представительном органе Белогорска Амурской области, настроены на конфронтацию с главой и администрацией города. По его словам, депутаты КПРФ и ЛДПР отказались поддержать программу «Белогорск 2020−2024», сформированную главой города и представителями «Единой России».