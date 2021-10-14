Благовещенск, , 08:03 — REGNUM Инвестор, выражавший желание финансово участвовать в строительстве колеса обозрения в парке отдыха Белогорска, изменил своё намерение. Своё решение он аргументировал неблагополучной политической ситуацией в городе, рассказал на своей странице в Instagram мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Колесо обозрения Цитата из х/ф «Cтрана хороших деточек». Реж. Ольга Каптур. 2013. Россия

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«Инвестор сообщил, что отказывается от участия в проекте, так как считает нынешнюю политическую ситуацию в Белогорске неустойчивой и неблагоприятной для того, чтобы вложить в экономику города 50 млн рублей. Соответственно, заказ на эксклюзивное колесо обозрения для Белогорска на заводе отменён», — проинформировал глава города.

Он просит откликнуться инвесторов, которые готовы вложиться в этот проект. Реализовываться он в любом случае будет, потому что средства на реконструкцию парка отдыха в Белогорске заложены в бюджете Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Станислав Мелюков сообщал о том, что депутаты КПРФ, занявшие большинство мест в представительном органе Белогорска Амурской области, настроены на конфронтацию с главой и администрацией города. По его словам, депутаты КПРФ и ЛДПР отказались поддержать программу «Белогорск 2020−2024», сформированную главой города и представителями «Единой России».