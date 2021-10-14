Южно-Сахалинск, 14 октября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске ведутся поиски пропавшего 11 октября несовершеннолетнего Бектимир уулу Эржан. По факту исчезновения ребёнка проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в областном СУ СКР.

ГУ МВД по Омской области Поиски человека

Читайте также: На Камчатке приостановили поиски пропавшего более недели назад альпиниста

Пропавший подросток, 2004 года рождения, ушёл из дома три дня назад и не вернулся.

Сообщается, что его рост 170 см, на вид пропавшему 16−17 лет.

«Азиатской внешности, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в спортивную куртку синего цвета, майку белого цвета, рубашку синего цвета, джинсы черно-серого цвета, кроссовки белого цвета», — рассказали следователи о приметах пропавшего.

Всех, кому что-либо известно о судьбе и месте нахождения Бектимир уулу Эржан просят обращаться в СУ СКР в Южно-Сахалинске.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные условия не позволили спасателям 11 октября продолжить поиски пропавшего на Ключевском вулкане уже более недели назад альпиниста.