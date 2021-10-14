Москва, 14 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В четверг, 14 октября, в столице России ожидается облачная погода и дождь. Температура воздуха в городе составит +9… +11 °C. Об этом 14 октября сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

StockSnap Дождь

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Также указывается, что ветер восточного направления будет дуть со скоростью 6−11 м/с, атмосферное давление 744 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 15 октября в Москве также ожидается облачная погода и дождь, который по Московской области будет сильным. Температура воздуха +4… +6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что с середины нынешней рабочей недели в Москве погода станет дождливой и такой она будет до выходных.