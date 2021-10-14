Екатеринбург, 14 октября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Свердловское управление Роспотребнадзора снова проверяет качество воздуха в Екатеринбурге. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Поводом стали жалобы граждан на смог. Задымление люди заметили утром 14 октября. Отметим, что 11 октября по итогам аналогичных исследований превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге города продолжают проливать торфяник. Общая площадь его тления составляет 4,8 га.