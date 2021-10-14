Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Бурятии за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Пятеро скончавшихся были в возрасте старше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике с начала пандемии достигло 1908.

По состоянию на 14 октября, в ковидных стационарах региона лечатся 720 пациентов, 70 из которых находятся в реанимации. 36 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. На амбулаторном лечении остаются 2025 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 929 коек: занято — 720, свободно — 209 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,5%», — добавили в штабе.