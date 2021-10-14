Владивосток, 14 октября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. В Приморье завершается текущий ремонт дорог — всего в городах и районах ямочный ремонт выполнен на 21 км дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Ремонт дороги

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Работы ведутся на 51 и 69 км автотрассы Артем — Находка, а также в Арсеньеве, Кавалеровском, Партизанском, Ольгинском, Надеждинском районах, Пограничном и Чугуевском муниципальных округах.

Так, филиал Примавтодора в эти дни занимается укладкой асфальтобетона на участке дороги Новогеоргиевка — Полтавка. Второй филиал ремонтирует дорогу на 334−336 км на участке Кавалерово — Дальнегорск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2022 году продолжится реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Планируется отремонтировать более 100 км трасс.