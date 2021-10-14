Кампала, 14 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Уганды выразило беспокойство в связи со вспышкой лихорадки Эбола в соседней стране — Демократической Республике Конго, сообщает пресс-служба ведомства.

jurek d Эбола

В связи с этим Уганда решила усилить меры по безопасности на границе с ДРК, чтобы исключить проникновение заболевания в страну. Уточняется, что в ДР Конго уже отслеживают контакты 100 подтвержденных заболевших Эболой.

«В качестве мер предосторожности усилено внимание к приезжающим в Уганду из ДРК через различные пограничные переходы. Также повышена бдительность в приграничных районах», — заявила глава минздрава Уганды Рут Асенг.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Демократической Республике Конго выявили случай заражения лихорадкой Эбола. Случай был выявлен в городе Бени в провинции Северное Киву.