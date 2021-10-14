Екатеринбург, 14 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. На юге Екатеринбурга площадь трения торфяника составляет уже 4,8 га. Об этом утром 14 октября сообщает свердловское управление МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области У тлеющего торфяника

За сутки было потушено ещё 0,6 га. Работы проводятся круглосуточно. В проливке задействованы 73 человека и 16 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, проливка торфяника идёт с 11 октября. Максимальная общая площадь тления достигала 120 га.