Красноярск, 14 октября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Роспотребнадзор Красноярского края внёс изменения в своё постановление о проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в оперативном штабе региона.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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Согласно внесённым изменениям, предписано до 15 декабря 2021 года привить не менее 80% сотрудников в организациях, отнесённых к определённым категориям.

Также работодатели имеют право отстранять и переводить на дистант сотрудников, не прошедших к установленному сроку вакцинацию от COVID-19.

По информации главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, в регионе осложнилась эпидобстановка по новой коронавирусной инфекции. За последние две недели отмечается рост заболеваемости на 30,9%.

Напомним, по состоянию на 13 октября в Красноярском крае выявлен 121 161 носитель коронавируса, выздоровели 107 430 человек, скончались 6118 ковид-пациентов.