Бастрыкин заинтересовался омской пенсионеркой, живущей в бочке
Омск, 14 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада по поводу возможных нарушений прав пенсионерки из Омска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.
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Александр Бастрыкин
По данным массмедиа, женщина уже 35 лет живёт в железной бочке без света, газа и воды.
«Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — отметили в ведомстве.