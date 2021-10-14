Омск, 14 октября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада по поводу возможных нарушений прав пенсионерки из Омска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

По данным массмедиа, женщина уже 35 лет живёт в железной бочке без света, газа и воды.

«Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — отметили в ведомстве.