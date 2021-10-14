Улан-Удэ, 14 октября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Бурятии заболеваемость COVID-19 продолжает расти. За минувшие сутки выявлено 124 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Личная страница главврача республиканской клинической инфекционной больницы Бурятии Татьяны Сымбеловой в инстаграм Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 110 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 60 503 случая инфицирования, 48% из которых зарегистрировано в столице Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени 51 842 пациента, в том числе 168 за сутки. В числе контактных лиц остаются 7 тыс. человек.