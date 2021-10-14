Владивосток, 14 октября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Приморье ужесточают антиковидные меры — посещать общественные места без предъявления документа о вакцинации от коронавируса будет нельзя, а непривитых сотрудников отстранят от работы или переведут на удаленный режим, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

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«В ближайшее время в Приморье будет введено обязательное предъявление QR-кода о вакцинации от COVID-19, документа о перенесенном заболевании или результата ПЦР-теста об отсутствии вируса при посещении развлекательных заведений, мест общепита», — пояснили специалисты.

По словам главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, в последнюю неделю наблюдается рост зараженных коронавирусом. Это диктует необходимость усиления эпидтребований, в числе которых масочный режим, санитарные фильтры, дезинфекция, активизация вакцинации.

«Несмотря на то, что заболеваемости гриппом в Приморье пока не выявлено, также необходимо уделить внимание вакцинации от него. В крае должны быть привиты 60% населения, на сегодня этот показатель — 20,6%», — добавила Детковская.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие три дня в Приморье возросло количество вакцинируемых от коронавируса жителей на 43% — в день прививаются около 2,3 тыс. человек.