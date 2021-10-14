Тайбэй, 14 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. До девяти человек возросло число погибших в результате пожара в жилом 13-этажном доме на юге Тайваня. Об этом 14 октября сообщает Центральное информационное агентство страны.

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Возгорание произошло в городе Гаосюн в 13-этажном здании, которое одновременно является и жилым и коммерческим. По предварительным данным, пожар начался на первом этаже здания, а затем распространился на этажи выше. Само здание построено в 1981 году, этажи с первого по шестой занимают развлекательные заведения, которые довольно долго находились в заброшенном состоянии.

На этажах с седьмого по 11 располагаются около 120 квартир, где проживают пенсионеры и малообеспеченные семьи. При этом часть пожилых людей малоподвижны из-за различных заболеваний, многие страдают деменцией и им тяжело было самостоятельно покинуть здание.

Пожар был ликвидирован в 07:17 по местному времени (02:17 мск), но обследование здания спасатели продолжают до сих пор. Отмечается, что путь к некоторым жилым помещениям преграждали горы вещей и старой мебели, затрудняющие поиски и спасение людей. В настоящее время подтверждена гибель девяти человек, пострадали 44 человека. На место происшествия прибыл мэр города Чэнь Цимай.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших в многоэтажном здании на юге Тайваня.