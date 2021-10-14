Токио, 14 октября 2021, 07:33 — REGNUM Указ о роспуске нижней палаты парламента Японии подписал японский император Акихито, сообщил председатель этого законодательного органа Тадамори Осима 14 октября в ходе парламентского заседания.

Император Акихито
Император Акихито
Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее решение о роспуске палаты одобрило правительство государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Японии был избран новый премьер-министр. Им стал лидер правящей Либерально-демократической партии Фумио Кисида.

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