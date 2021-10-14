Москва, 14 октября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России в рамках открытого конкурса 18 ноября 2021 года определится с исполнителем крупного контракта, в рамках которого будет осуществляться обязательное государственное страхование жизни и здоровья в 2022—2023 годах. По контракту, максимальная стоимость которого может быть 12,04 млрд рублей, страховать планируют «лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел», включая уволенных со службы, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу госзакупок.

Таблица

В 2022 году будут застрахованы 681 350 человек, в том числе уволенные — 46 150 человек, в 2023 году — 678 000 человек, в том числе уволенные — 44 700 человек. Начальная цена тендера — 12 041 208 474,21 рубля. Источник финансирования — федеральный бюджет.

«Страховщик принимает на себя обязательства по соблюдению режима конфиденциальности информации, полученной при исполнении условий государственного контракта», — уточняется в документации.

Для расчёта размера страхового тарифа были использованы статистические данные. В 2020 году по графе «гибель (смерть) в период прохождения службы» указано 483 случая, «тяжелая травма» — 2195, «лёгкая травма» — 8997.

Напомним, в сентябре 2021 года Генпрокуратура РФ подписала контракт на 275 млн рублей на услугу по добровольному медстрахованию пенсионеров надзорных органов и членов их семей. До этого Минобороны России анонсировало закрытые торги, в рамках которых будет выбран исполнитель на контракт по страхованию жизни и здоровья военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы в 2022—2023 годах. Стартовая цена тендера — 9,8 млрд рублей.