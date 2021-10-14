Казань, 14 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали восемь новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. В республике от COVID-19 с начала пандемии скончались по состоянию на 14 октября 823 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали двое мужчин и шесть женщин в возрасте от 62 до 80 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии от COVID-19 вакцинированы 1 млн 151 тыс. 862 человека.

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