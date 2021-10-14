Благовещенск, 14 октября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Амурской области от действий мошенника пострадали семь сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием и переработкой соевых бобов. Общая сумма ущерба фермерам составила 44,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе ГУ МВД Приамурья.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

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От двух компаний индивидуальный предприниматель получил крупные суммы и обещал поставить им соевые бобы, но выполнил своей обещание только частично. Один из фермеров передал мошеннику 7,2 млн млн рублей, другой — 4,4 млн, а товара он отгрузил только на 2 млн.

Ещё пять сельхозпроизводителей отгрузили мошеннику сою, но не получили за неё денег.

«В подтверждение своей платежеспособности он по мессенджеру направлял продавцам электронные платежные поручения о якобы осуществлении его ИП безналичной оплаты за покупку, которые фактически не могли быть исполнены из-за отсутствия денежных средств на указанном им банковском счете. Сельхозпроизводители верили ему и, не подозревая подвоха, отгружали требуемое количество продукции. На арендованных грузовых автомобилях обвиняемый доставлял сою на склады Благовещенска, а впоследствии перепродавал перекупщикам из сопредельного государства», — пояснили в ГУ МВД региона.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 161 (грабёж) УК РФ. Амурчанину предъявлены обвинения. Свою вину он не признал и уверен, что «сложившиеся отношения между ним и контрагентами надлежит рассматривать в порядке гражданского судопроизводства в Арбитражном суде Амурской области».

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области передано в суд дело о причинении особо крупного имущественного ущерба, возбуждённое в отношении жительницы региона. Возглавляя деревообрабатывающее предприятие, она присвоила себе около 56 млн рублей.