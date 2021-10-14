Кабул, 14 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Популярный в афганской столице Кабуле «Базар Буша» был переименован в «Базар моджахедов», 13 сентября передал телеканал Tolo News.

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По информации журналистов такое решение приняло захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Рынок был открыт 14 лет назад. Он получил название «Базар Буша», поскольку местные лавки продавали вещи с американских военных баз в Афганистане.

С выводом войск США они были вытеснены товарами, ввезенными в республику легально.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Афганистане назначили нового главу Национального банка. Им стал доктор Шакир Джалали.