Москва, 14 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Рост доходов граждан России является главной задачей государства. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу CNBC, текст 14 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Национальный доход (фрагмент). Советский плакат

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъём доходов граждан страны. Это наша главная, основная задача, и мы не собираемся решать её простыми линейными методами», — сказал российский лидер.

По его словам, для решения этой задачи потребуется обеспечить рост темпов экономического развития, изменить качество экономики. Второй ключевой задачей Путин назвал решение демографической проблемы.

«Две основные проблемы — это демографическая и увеличение доходов граждан, улучшение качества их жизни — должны решаться на этой серьёзной экономической базе», — подчеркнул президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Владимир Путин охарактеризовал демографическую ситуацию в России как «чрезвычайную», требующую от государства мер для перехода к устойчивому росту численности населения.