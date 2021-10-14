На Камчатке при пожаре в дачном домике погибли люди
Петропавловск-Камчатский, 14 октября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. На Камчатке в Елизовском районе на пожаре в садоводческом некоммерческом товариществе «Черёмушки» 13 октября практически полностью сгорел дачный домик. В ходе тушения огня были обнаружены трупы двух мужчин. Проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.
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Известно, что погибли мужчины 1970 и 1965 годов рождения.
В ходе пожара дачный домик уничтожен на 90%.
По информации краевого управления МЧС, в тушении пожара принимали участие 15 человек и три автоцистерны. На 40% уничтожена огнём также хозпостройка. Пострадал расположенный вблизи бетонный дачный дом.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Его обвиняют в смерти двоих детей.