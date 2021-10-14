Хабаровск, 14 октября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. В Хабаровске в полицию обратился владелец магазина морепродуктов и сообщил, что у него неизвестные похитили 40 кг красной икры. Сотрудники уголовного розыска установители похитителей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Алексей Лукашевич Цены на икру

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Ущерб предприниматель оценил в 140 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что кражу совершили два грузчика 40 и 25 лет. По словам мужчин, икру они отвезли в район центрального рынка и продали незнакомым людям за 89 тыс. рублей. На вырученные деньги купили поддержанный мопед, остальные потратили на другие личные цели.

Ранее 40-летний житель Индустриального района уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Пензы, работающая главным инженером в организации, обратилась в полицию с заявлением о пропаже пожарных кранов. Женщина пояснила, что из подъезда многоэтажного жилого дома похищены латунные пожарные краны в количестве 85 штук.