Москва, 14 октября, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Похолодание на 5−6 градусов ожидается в Черноземье. Об этом 13 октября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Похолодание

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

По словам специалиста, 14 октября днём в Черноземье ожидается до +15…+16 градусов, местами столбики термометров поднимутся и до +18 градусов. Но уже 15 октября ожидается похолодание на 5−6 градусов. Это актуально для Курской и Белгородской областей.

Кроме того, Вильфанд уточнил, что в регионах Приволжского федерального округа ожидается понижение температуры воздуха на три градуса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд предупредил жителей Москвы о дождливой погоде, которая начнётся с середины рабочей недели.