Екатеринбург, 14 октября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге оказался в зоне задымления из-за тлеющего торфяника. Об этом пишут СМИ.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Володарка в дыму

По данным изданий, здесь отмечается запах гари. В МЧС заявляют, что необходимости жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за задымления частично перекрыли кольцевую автодорогу. Напомним, с тлением торфяника на юге Екатеринбурга борются с 11 октября.