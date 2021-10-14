Вашингтон, 14 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена на протяжении нескольких месяцев испытывает противодействие со стороны американского сената, который задерживает утверждение ряда кандидатур на посты в Госдепартаменте из-за отказа ввести санкции против европейского газопровода «Северный поток — 2». Об этом 13 октября сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Тед Круз и Рон Джонсон

За десять месяцев нахождения Байдена на посту президента сенаторы одобрили только две выдвинутые им кандидатуры — посла США в Мексике и представителя в ООН. Причиной этих политических разногласий авторы публикации считают сенатора-республиканца Теда Круза, который «использует свою власть, чтобы препятствовать назначению кандидатов в Госдепартамент и казначейство».

«Это начинает причинять нам боль на международном уровне. Ни одна другая страна в мире не делает этого, и мир всё больше теряет терпение к нашим особенностям, потому что в некоторых случаях у нас не было посла более пяти лет, как, например, в Сингапуре, — цитирует Politio высокопоставленного американского дипломата. — Никому нет дела до наших отговорок. Это признак неуважения».

Белый дом, по данным издания, предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия. В августе 2021 года с Крузом связался помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, однако эта беседа прошла «плохо». Сенатор в ходе разговора заявил, что «администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции (против «Северного потока — 2»)», — пишет Politico.

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«Сенатору Крузу давно пора уйти с дороги и позволить Сенату быстро утвердить кандидатов по линии национальной безопасности, чтобы они могли отстаивать интересы американского народа во всем мире», — прокомментировал ситуацию представитель Белого дома Майк Гвин.

Добавим, Тед Круз (или любой другой сенатор) может пользоваться механизмом, который позволяет отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Эта процедура создавалась для того, чтобы сенаторы могли взять время и ознакомиться с содержанием поступающих документов, однако со временем её стали использовать в личных политических интересах.