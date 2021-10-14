Лефкоша, 14 октября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Заявление о своей отставке подал премьер-министр Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсан Санер, 13 октября сообщило агентство Anadolu.

Michal Klajban Северный Кипр

По его мнению, правительство республики «больше не является устойчивым». Санер добавил, что в ближайшее время в Северном Кипре должны пройти досрочные выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа 2021, глава Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил, что более 80% турок-киприотов поддерживают раздел острова на два государства.