Хабаровск, 14 октября, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Хабаровске в рамках подготовки к отопительному сезону выполнены капитальный ремонт и реконструкция магистральных трубопроводов протяженностью 6,6 км (с учетом устранения аварийных повреждений), а также внутриквартальных муниципальных сетей, протяженностью 9,6 км, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе городской мэрии.

Отопление

Читайте также: Приморье почти на 100% готово к отопительному сезону

На все работы было затрачено более 413 млн рублей. Ремонт проводился на восьми объектах.

«Одним из ключевых объектов стал участок тепломагистрали ТМ-31. Здесь велись работы по увеличению диаметра трубы с 820 до 1020 мм, протяженностью 1544 метра», — отметил главный специалист управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Андрей Унтерберг.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 октября в семи муниципалитетах Приморья запущены 43 котельные, которые обеспечивают теплом 92 социально значимых объекта и 60 жилых домов. Полностью подключат всех потребителей к отоплению к концу октября.