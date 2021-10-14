Благовещенск, 14 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Культура» в Приамурье по модельному стандарту модернизируют восемь библиотек и три Дома культуры. Кроме того, будет проведён ремонт в Амурском областном театре кукол, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 октября в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Модельная библиотека

Самым крупным проектом станет переоборудование центральной библиотеки города Свободный. Учреждение культуры намерены сделать модельным и использовать не только для чтения, но и для учёбы, работы и отдыха. Помимо читального зала и выставочной зоны там создадут событийную площадку, которая будет многофункциональной. В обычное время она будет продолжением читального зала, но при необходимости её можно трансформировать для проведения мероприятий. Также в библиотеке предусмотрят зону тихого чтения, молодёжную зону, зал для работы с компьютерами и детское пространство для чтения и игр.

Из федерального бюджета на модернизацию библиотеки выделили 10 млн рублей. Деньги используют на приобретение мебели и предметов интерьера, техническое переоснащение, организацию доступа к электронным библиотечным системам.

«Модернизация библиотек — одно из важнейших направлений нацпроекта «Культура». Современные библиотеки — не унылые хранилища книг, а настоящие центры культуры для местного сообщества, имеющие возможность использовать в своей работе передовые информационно-коммуникационные технологии», — отметила член штаба ОНФ Наталья Гришина.

Как сообщало ИА REGNUM, первая модельная библиотека, созданная в рамках реализации национального проекта «Культура» в Амурской области, открылась в Благовещенске почти два года назад. Её посетителям доступны современная компьютерная техника со скоростным доступом в интернет, 3D-принтер, система виртуальной реальности, электронное музыкальное фортепиано, виниловый проигрыватель с акустической системой.