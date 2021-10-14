Тегеран, 14 октября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. 13 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан посетил Выставку ядерной промышленности и был проинформирован о последних достижениях страны в данной отрасли. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе визита министра иностранных дел Ирана сопровождали заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Али Багери Кани, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами, пресс-секретарь AEOI Бехруз Камальванди, а также ряд старших руководителей организации.

Следует отметить, что на выставке были представлены выдающиеся достижения Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) в области использования радиации, ядерного топливного цикла, производства тяжелой воды и желтого кека, применения ядерной энергии в сельском хозяйстве, строительства промышленных и медицинских центрифуг, а также разработки диагностических и терапевтических радиофармацевтических препаратов.