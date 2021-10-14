Тегеран, 14 октября, 2021, 06:54 — ИА Регнум. 13 октября посол Ирана в Загребе, а также министр иностранных и европейских дел Хорватии на встрече провел переговоры по наиболее важным вопросам двустороннего, регионального и международного значения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Парвиз Эсмаили на встрече с Горданом Грлич-Радманом в здании министерства иностранных дел Хорватии обменялся мнениями по наиболее важным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Другие темы, которые обсуждались в ходе встречи, включали реализацию договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел двух стран на их недавней встрече в Нью-Йорке, а также поддержку всеобъемлющего расширения отношений между Ираном и Хорватией. Обе стороны подчеркнули необходимость максимального использования экономических возможностей двух государств.

Министр иностранных дел Хорватии на встрече высоко оценил сотрудничество Ирана по передаче афганских граждан, выразив надежду на то, что венские переговоры по ядерной сделке будут возобновлены в кратчайшие сроки.