Тегеран, 14 октября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. 14 октября сухопутная граница иранской провинции Голестан с Туркменией будет вновь открыта спустя 20 месяцев, заявил представитель Таможенного управления Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 октября.

Рухолла Латифи отметил, что после того, как Туркменистан объявил о своей готовности открыть границу в соответствии с достигнутыми договоренностями, пограничный терминал Инче-Борун будет вновь открыт для проезда иранских грузовиков, перевозящих экспортные товары Ирана в Туркмению.

«В марте 2019 года в связи с распространением COVID-19 сухопутная граница Ирана с Туркменией была закрыта, однако завтра (14 октября), пограничная деятельность возобновится», — подчеркнул он.

Латифи сообщил, что в соответствии с достигнутыми договоренностями иранские экспортные товары, загруженные на грузовики, будут въезжать в Туркменистан через Инче-Борун, а оттуда перегружаться на туркменские грузовики для транспортировки в конечные пункты назначения.