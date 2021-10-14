Тегеран, 14 октября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. 13 октября заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани заявил, что единственной эффективной мерой является устранение ресурсных ограничений Исламской Республики в Южной Корее и компенсация причинённого ущерба. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Во время телефонного разговора с заместителем министра иностранных дел Южной Кореи Чой Чон Куном иранский дипломат сослался на бездействие южнокорейской стороны в данном вопросе.

«Тем не менее, надлежащие меры по снятию ограничений на финансовые активы Ирана в Южной Корее и компенсации ущерба могут сыграть ключевую роль в восстановлении имиджа Южной Кореи для иранцев», — написал Али Багери Кани в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает агентство IRNA, с 2018 года семь миллиардов долларов иранских нефтяных активов были заблокированы в двух южнокорейских банках.