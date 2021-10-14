Тегеран, 14 октября, 2021, 06:51 — ИА Регнум. 13 октября председатель Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази призвал власти Афганистана поставить ликвидацию терроризма в стране в качестве своей первостепенной обязанности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Нынешние правители Афганистана обязаны бороться с терроризмом и препятствовать террористической группировке ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершать массовые убийства и убивать невинных людей в школах и шиитских мечетях», — заявил Харрази.

Он отметил: «Главная обязанность любого правительства — соблюдение прав людей, одним из которых является право на безопасность». Далее чиновник сообщил, что нынешние власти Афганистана должны ликвидировать терроризм, обращая при этом внимание на тот факт, что угнетенный шиитский народ в стране имеет естественное право на самооборону.

Харрази подчеркнул: «О том, отличается ли нынешний талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после прихода к власти в Афганистане от прошлого, еще предстоит судить на основе их отношения к этническим группам и различным афганским религиям».