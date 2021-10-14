Тегеран, 14 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Несколько фильмов, представляющих иранское кино на 14-й премии Азиатско-Тихоокеанского кинофестиваля (APSA), номинированы на награды в различных категориях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 13 октября.

Иранские фильмы борются за семь номинаций в различных категориях. «Герой» режиссера Асгара Фархади участвует в номинациях на лучший художественный фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль и лучший сценарий. Кроме того, «Неосторожное преступление» режиссера Шахрама Мокри является еще одним иранским фильмом, номинированным на лучший сценарий.

«Герой» будет также соревноваться в номинации «Лучший полнометражный фильм» с другими фильмами, такими как «Ночь ничего не зная» режиссера Паяла Кападии, «Веди мою машину» сценариста Рюсуке Хамагучи и «Карандаш» режиссера Натальи Дазаровой.

«Когда воют гранаты» режиссера Граназа Мусави — еще один фильм иранского производства, номинированный на награду в категории «лучший молодежный фильм».